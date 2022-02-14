Шольц прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прибыл в Киев, где он сегодня проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Офиса президента .

Как сообщили в Офисе президента, после переговоров Шольц и Зеленский проведут встречу с представителями СМИ, ориентировочно в 14:20.

После Украины Шольц отправится в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.