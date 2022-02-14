Шольц прибыл в Киев на встречу с Зеленским
Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прибыл в Киев, где он сегодня проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
Как сообщили в Офисе президента, после переговоров Шольц и Зеленский проведут встречу с представителями СМИ, ориентировочно в 14:20.
После Украины Шольц отправится в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, в Германии думают над тем, какую именно оборонительную помощь можно оказать Украине.
Отметим, представители МИД Германии, Франции и Канады обсудили позиции, которые касаются визита Олафа Шольца в Украину.