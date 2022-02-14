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Шольц прибув до Києва на зустріч із Зеленським

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Україна, Понеділок 14 лютого 2022 13:18
Шольц прибув до Києва на зустріч із Зеленським Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого прибув до Києва, де сьогодні проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Як повідомили в Офісі президента, після переговорів Шольц та Зеленський проведуть зустріч із представниками ЗМІ, орієнтовно о 14:20.

Після України Шольц вирушить до Москви, де зустрінеться із президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у Німеччині думають над тим, яку саме оборонну допомогу можна надати Україні.

Зазначимо, представники МЗС Німеччини, Франції та Канади обговорили позиції щодо візиту Олафа Шольца до України.

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Володимир Зеленський Олаф Шольц
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