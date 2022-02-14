Шольц прибув до Києва на зустріч із Зеленським
Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого прибув до Києва, де сьогодні проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.
Як повідомили в Офісі президента, після переговорів Шольц та Зеленський проведуть зустріч із представниками ЗМІ, орієнтовно о 14:20.
Після України Шольц вирушить до Москви, де зустрінеться із президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, у Німеччині думають над тим, яку саме оборонну допомогу можна надати Україні.
Зазначимо, представники МЗС Німеччини, Франції та Канади обговорили позиції щодо візиту Олафа Шольца до України.