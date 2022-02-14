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Франция, Германия и Канада согласовали позиции перед визитом Шольца в Киев и Москву

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Париж, Понедельник 14 февраля 2022 03:38
Франция, Германия и Канада согласовали позиции перед визитом Шольца в Киев и Москву Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министры иностранных дел Германии, Франции и Канады согласовали позиции накануне визита канцлера Германии в Киев и Москву. Олаф Шольц прибудет в Украину 14 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина на Twitter министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.

Визит в Россию запланирован на 15 февраля.

"Перед визитом канцлера Шольца в Киев и Москву, сегодня вечером я скоординировал мои позиции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, затем с моей канадской коллегой Мелани Жоли. Мы едины и солидарны”, - написал Ле Дриан.

Отметим, по данным немецкого агентства DPA, накануне визита Шольца в Киев, в Германии задумались, какую оборонительную помощь можно оказать Украине, но поставки летального оружия не обсуждаются.

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