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Кандидат у канцлери Німеччини заявив, що передав би Taurus Україні, але за певної умови

Понеділок 14 жовтня 2024 07:07
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Кандидат у канцлери Німеччини заявив, що передав би Taurus Україні, але за певної умови Фото: Фрідріх Мерц, глава "ХДС" і кандидат на посаду канцлера Німеччини (facebook.com/MerzCDU)
Автор: Володимир Костирін

Голова опозиційної німецької партії "Християнсько-демократичний союз" та майбутній кандидат на пост канцлера Фрідріх Мерц підтримує передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Але не одразу, а після поетапного процесу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький новинний телеканал N-tv.

На думку лідера "ХДС" передача Україні ракет Taurus, про постачання яких тривалий час звертався Київ, могла б відбутися за певною умовою.

Так, в ефірі ARD Мерц виступив за те, щоб спочатку сказати російському диктатору Володимиру Путіну, що його армія має припинити завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні.

"Якщо Росія цього не виконає, він буде за те, щоб спочатку зняти обмеження на використання поставленої зброї", - йдеться в публікації німецької преси.

Другим кроком буде вже саме передача Україні крилатих ракет Taurus.

Питання поставки Taurus

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється від надання Україні Taurus. А свою позицію він пояснює побоюваннями, що радіус таких ракет дозволяє їм в теорії долітати до Москви.

Зазначимо, що німецька депутатська група "Союз" вже двічі надавала пропозицію про доставку Taurus в Україну.

Позиція Мерц щодо допомоги Україні

Ще наприкінці 2021 року, тобто незадовго до широкомасштабного вторгнення РФ, голова опозиційної німецької партії "ХДС" Фрідріх Мерц виступав за постачання зброї Україні. Він заявляв, що російському диктатору Путіну потрібно дати "чітку відповідь".

Зауважимо, у той час Мерца вважали ймовірним наступником Ангели Меркель на посаді лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС)

А наприкінці вересня Мерц заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц начебто не прагнув, щоб Україна здобула перемогу у війні, яку розв'язала РФ. Натомість він допомагав не програти, розповів політик.

Додамо, у 2025 році під час парламентських виборів Фрідріх Мерц буде кандидатом на пост канцлера Німеччини - його кандидатура була затверджена консервативним блоком Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу.

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