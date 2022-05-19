Шольц предложил ЕС фонд солидарности на миллиарды евро для восстановления Украины

Обращаясь к парламенту Германии перед встречей лидеров ЕС, Шольц сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон был прав в том, что вступление Украины в ЕС не будет вопросом нескольких месяцев или лет, а это означает, что тем более важно сосредоточиться на прагматичной, немедленной поддержке.

"Восстановление разрушенной инфраструктуры и оживление украинской экономики обойдутся в миллиарды", - сказал он.

По его словам, ЕС должен начать "закладывать основу для фонда солидарности, финансируемого за счет взносов ЕС и его партнеров".

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает создать платформу для реконструкции Украины с участием государств-членов ЕС, международных доноров, финансовых учреждений и других партнеров.