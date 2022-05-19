RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц запропонував ЄС фонд солідарності на мільярди євро для відновлення України

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз повинен підготуватися до відновлення України після війни, створивши фонд солідарності. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на ці цілі будуть потрібні мільярди євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Звертаючись до парламенту Німеччини перед зустріччю лідерів ЄС, Шольц сказав, що президент Франції Еммануель Макрон мав рацію в тому, що вступ України до ЄС не буде питанням декількох місяців або років, а це означає, що тим більше важливо зосередитися на прагматичній, негайній підтримці.

"Відновлення зруйнованої інфраструктури і пожвавлення української економіки обійдуться в мільярди", - сказав він.

За його словами, ЄС повинен почати "закладати основу для фонду солідарності, що фінансується за рахунок внесків ЄС і його партнерів".

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія пропонує створити платформу для реконструкції України за участю держав-членів ЄС, міжнародних донорів, фінансових установ та інших партнерів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз