Шольц запропонував ЄС фонд солідарності на мільярди євро для відновлення України

Звертаючись до парламенту Німеччини перед зустріччю лідерів ЄС, Шольц сказав, що президент Франції Еммануель Макрон мав рацію в тому, що вступ України до ЄС не буде питанням декількох місяців або років, а це означає, що тим більше важливо зосередитися на прагматичній, негайній підтримці.

"Відновлення зруйнованої інфраструктури і пожвавлення української економіки обійдуться в мільярди", - сказав він.

За його словами, ЄС повинен почати "закладати основу для фонду солідарності, що фінансується за рахунок внесків ЄС і його партнерів".

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія пропонує створити платформу для реконструкції України за участю держав-членів ЄС, міжнародних донорів, фінансових установ та інших партнерів.