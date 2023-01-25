Шольц поспілкувався з Зеленським після рішення про передачу Leopard 2

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову після рішення Берліну щодо передачі танків Leopard 2 для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зазначимо, що Шольц провів розмову з Зеленським перед виступом у німецькому парламенті.

Канцлер сказав, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни.

"Причина викликів, які стоять перед нами, - це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів", - сказав він.

Шольц підкреслив "правильність" тісній співпраці партнерів щодо постачання озброєння.

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"Танкове привітання - саме так охарактеризую щойно проведену розмову Президента Зеленського з канцлером Шольцем", - написав заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Так, у свій День народження Зеленський отримав підтвердження про рішення Німеччини розпочати постачання танки Leopard 2 Україні, а також про надання дозволу третім країнам постачати танки цього типу.

За його словами, кращого привітання для президента держави бути й не може.

"Мені здається, що це закономірно отримувати саме такі побажання саме президентом Зеленським і добрий приклад для інших лідерів у сьогоднішніх привітаннях. Впевнений. Так і буде", - додав він.

Зеленський подякував Шольцу за підтримку України та надання танків Leopard.

"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення", - написав він.

Нагадаємо, Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2. Берлін також надав союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні.

РБК-Україна розповідала про характеристики Leopard 2.

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