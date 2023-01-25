Шольц пообщался с Зеленским после решения о передаче Leopard 2

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор после решения Берлина по поводу передачи танков Leopard 2 для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Отметим, что Шольц провел разговор с Зеленским перед выступлением в немецком парламенте.

Канцлер сказал, что отправлять оружие в Украину правильно, но хочет избежать эскалации войны.

"Причина вызовов, стоящих перед нами, - это страшная захватническая война против Украины. Ужасная война, где принципы, о которых мы договорились в Европе, были подвергнуты сомнению", - сказал он.

Шольц подчеркнул "правильность" тесного сотрудничества партнеров по поставкам вооружения.

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"Танковое поздравление - именно так охарактеризую только что проведенный разговор Президента Зеленского с канцлером Шольцем", - написал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

Так, в свой День рождения Зеленский получил подтверждение о решении Германии начать поставки танки Leopard 2 Украине, а также о предоставлении разрешения третьим странам поставлять танки этого типа.

По его словам, лучшего приветствия для президента государства быть и не может.

"Мне кажется, что это закономерно получать именно такие пожелания именно президентом Зеленским и хороший пример для других лидеров в сегодняшних поздравлениях. Уверен. Так и будет", - добавил он.

Зеленский поблагодарил Шольца за поддержку Украины и предоставление танков Leopard.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях", - написал он.

Напомним, Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2. Берлин также предоставил союзникам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине.

РБК-Украина рассказывала о характеристиках Leopard 2.

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