Шольц пообіцяв зателефонувати до Путіна. У свій час

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца Kölner Stadt-Anzeiger.

"Минув деякий час з моменту мого останнього телефонного дзвінка. Але я маю намір знову поговорити з Путіним свого часу", - сказав Шольц.

За його словами, обов'язковою умовою "справедливого миру" є виведення російських військ з України. Однак Росія має розуміти, що не може йтися про якийсь "холодний мир", "за якого, наприклад, нинішня лінія фронту стає новою "кордоном" між Росією та Україною. Це тільки узаконить путінський грабіж".

Канцлер залишив відкритим питання, чи це стосується і Криму, окупованого Росією з 2014 року. Коли його запитали, чи стосується його умова також і до півострова, він лише повторив свою заяву: "Виведення військ. Не наша справа формулювати, яких домовленостей хоче досягти Україна".

Шольц також ухилився від відповіді на запитання, чи слід скидати президента Росії Володимира Путіна. "Я не вірю в такі спекулятивні питання. Зрештою, має бути угода між урядами Москви та Києва", - сказав канцлер.

Зазначимо, у перші шість місяців після вторгнення Росії в Україну Захід неодноразово намагався вести переговори із главою Кремля Володимиром Путіним. Насамперед, дзвонили канцлер Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон. Проте телефонні дзвінки здебільшого були безрезультатними.