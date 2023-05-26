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Шольц пообещал позвонить Путину. В свое время

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Берлин, Пятница 26 мая 2023 09:51
Шольц пообещал позвонить Путину. В свое время Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен возобновить личный контакт с президентом России. Телефонные звонки прекратились в прошлом году из-за отсутствия результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца Kölner Stadt-Anzeiger.

"Прошло некоторое время с момента моего последнего телефонного звонка. Но я намерен снова поговорить с Путиным в свое время", - сказал Шольц.

По его словам, обязательным условием "справедливого мира" является вывод российских войск из Украины. Однако Россия должна понимать, что речь не может идти о каком-то "холодном мире", "при котором, например, нынешняя линия фронта становится новой "границей" между Россией и Украиной. Это только узаконит путинский грабеж".

Канцлер оставил открытым вопрос, относится ли это и к Крыму, оккупированному Россией с 2014 года. Когда его спросили, относится ли его условие также и к полуострову, он лишь повторил свое заявление: "Вывод войск. Не наше дело формулировать, каких договоренностей хочет достичь Украина".

Шольц также уклонился от ответа на вопрос, следует ли свергать президента России Владимира Путина. "Я не верю в такие спекулятивные вопросы. В конце концов, должно быть соглашение между правительствами Москвы и Киева", - сказал канцлер.

Отметим, в первые шесть месяцев после вторжения России в Украину Запад неоднократно пытался вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Прежде всего, звонили канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако телефонные звонки в основном были безрезультатными.

Президент Франции Эммануэль Макрон с осени 2022 года не общался Владимиром Путиным. В мае МИД Франции заявили, что контакты могут возобновиться.

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