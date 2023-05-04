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Не спілкувались з осені 2022 року. У Макрона заявили, що він знову може зателефонувати Путіну

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Франція, Четвер 04 травня 2023 15:27
Не спілкувались з осені 2022 року. У Макрона заявили, що він знову може зателефонувати Путіну Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Франції Еммануель Макрон з осені 2022 року не спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак вони можуть поновити контакти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі Radio France заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

За її словами, відновлення спілкування між Путіним та Макроном цілком можуть відновитись.

"Однією з проблем російської влади сьогодні є її ув'язнення у паралельній реальності, і ми не зацікавлені у посиленні цієї ментальної ізоляції", - сказала вона.

Колонна зауважила, що для поновлення переговорів Франція має допомогти Україні відновити свої позиції на фронті.

"Шлях до переговорів, безперечно, проходитиме через найкращі результати на місцях. Ось чому ми допомагаємо провести контрнаступ так само, як ми допомагаємо йому політично, дипломатично. Працюємо над новим пакетом допомоги для України", - додала вона.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон все ще шукає "мирні шляхи" для урегулювання конфлікту. Спочатку він наполягав на необхідності діалогу з РФ, а згодом запропонував "мирний план", де в Китай був би посередником.

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