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Шольц поддержал политику Меркель в отношении России, но упрекнул за газ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Политику экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении России нельзя считать ошибочной, потому что попытки договориться мирным путем не являются неправильными. А вот зависимость от российских энергоресурсов действительно стала серьезной проблемой для Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует Welt.

"Попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирно уживаться. Я вижу себя рядом со своей предшественницей", - говорит Шольц.

При этом он поддержал позицию Меркель в 2008 году выступить против процесса вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Критериям вступления в НАТО должна отвечать любая страна, желающая вступить в Альянс. Вступление Украины в НАТО не стояло на повестке дня. Об этом знали все, в том числе и президент России, кстати. Поэтому абсурдно, что Путин оправдывал свою атаку на Украину, в том числе и тем, что в какой-то момент Украина может вдруг там оказаться", - считает Шольц.

Впрочем, экономическая политика Меркель действительно была неправильной, отмечает Шольц.

"Мы слишком сконцентрировали наши энергоснабжения в России, не построив необходимой инфраструктуры, чтобы быстро изменить курс, если произойдет худшее", - заявил немецкий канцлер.

Что сказала Меркель

Напомним, недавно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель дала первое интервью после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в котором заявила, что она не чувствует на себе вины из-за этой войны и все еще считает, что ее политика в отношении кремлевского режима была правильной.

Реакция Украины

На что посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал, заявив, что в интервью бывшего канцлера Германии после смены правительства не было и "намека на самокритику", а ее слова о "непогрешимости" курса в отношении России и слишком снисходительное отношение к диктатору Путину странные.

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ГерманияАнгела МеркельОлаф Шольц