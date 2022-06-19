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Шольц підтримав політику Меркель щодо Росії, але дорікнув за газ

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Політику екс-канцлера ФРН Ангели Меркель щодо Росії не можна вважати помилковою, бо спроби домовитися мирним шляхом не є неправильними. А от залежність від російських енергоресурсів дійсно стала серйозною проблемою для Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує Welt.

"Спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно уживатися. Я бачу себе поряд зі своєю попередницею", - каже Шольц.

При цьому він підтримав позицію Меркель у 2008 році виступити проти процесу вступу України до Північноатлантичного альянсу.

"Критеріям вступу до НАТО має відповідати будь-яка країна, яка бажає вступити до Альянсу. Вступ України до НАТО не стояло на порядку денному. Про це знали всі, зокрема й президент Росії, до речі. Тому абсурдно, що Путін виправдовував свою атаку на Україну зокрема й тим, що в якийсь момент Україна може раптом там опинитися", - вважає Шольц.

Втім, економічна політика Меркель справді була неправильною, зазначає Шольц.

"Ми надто сконцентрували наші енергопостачання на Росії, не побудувавши необхідної інфраструктури, щоб швидко змінити курс, якщо станеться найгірше", - заявив німецький канцлер.

Що сказала Меркель

Нагадаємо, нещодавно екс-канцлер ФРН Ангела Меркель дала перше інтерв'ю після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в якому заявила, що вона не відчує на собі провини через цю війну і все ще вважає, що її політика щодо кремлівського режиму була правильною.

Реакція України

На що посол України в Німеччині Андрій Мельник різко відреагував, заявивши, що в інтерв'ю колишнього канцлера Німеччини після зміни уряду не було і "натяку на самокритику", а її слова про "непогрішність" курсу щодо Росії та надто поблажливе ставлення до диктатора Путіна дивні.

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ГерманияАнгела МеркельОлаф Шольц