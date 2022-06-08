Посол Украины резко раскритиковал Меркель за оправдание в отношениях с РФ

В первом интервью бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель после смены правительства не было и "намека на самокритику". Ее заявления о "непогрешимости" курса в отношении России и слишком снисходительном отношении к диктатору Путину удивительны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, которую цитирует Spiege l .

Издание напоминает, Меркель защитила свой политический курс в отношении России от жесткой критики, которая звучала последние месяцы во вторник вечером в беседе с журналистом Александром Осангом в Берлинском ансамбле.

"Ну, я не вижу необходимости говорить, что это было неправильно, поэтому я не буду извиняться", - сказала она.

На это Мельник возразил ей, и спросил, как могло так случиться, что Россия смогла начать самую кровавую войну в Европе с 1945 года, когда политика Германии в отношении РФ была "такой большой" в последние десятилетия.

"Путина почти обхаживали, и Берлин всегда поддерживал лидера Кремля. Нынешние заявления Меркель очень печальны", - отметил посол.

Мельник добавил, что без честной, полностью всеобъемлющей переоценки российской политики Германией невозможно сделать правильные выводы для будущих отношений с Москвой и остановить ее агрессию.

Что произошло

Напомним, после нескольких месяцев молчания, экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной в "варварской войне" с Россией.

Так, Меркель, которая занимала пост канцлера в течение 16 лет до декабря, заявила, что не будет давать советов со стороны, но поддерживает усилия правительства "положить конец этой варварской войне".

И уже вчера экс-канцлер дала первое интервью после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в котором заявила, что она не чувствует на себе вины из-за этой войны и все еще считает, что ее политика в отношении кремлевского режима была правильной.

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