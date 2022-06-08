Меркель дала первое интервью после начала войны: что сказала о Путине и Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала первое публичное интервью после вторжения России в Украину. Она высказалась о войне, Украине и главе Кремля Владимире Путине.

Что сказала Меркель об Украине?

Экс-канцлер отреагировала на вопрос о нежелании запустить процесс вступления Украины в НАТО в 2008 году. По ее словам, сейчас страна борется с коррупцией, но тогда ею "действительно управляли олигархи".

Меркель добавила, что в 2008 году Украина была политически расколотая с нестабильной демократией, а членство в НАТО обязывает защищать свою страну в случае атаки.

"Во-вторых, я была уверена, что Путин не дал бы этому случиться. Для него это было бы объявлением войны. Я совершенно не разделяю его представления о том, что Запад является его врагом, что его постоянно унижают. Но я знала, что он так думает, и не хотела его провоцировать", - сказала политик.

Как прокомментировала войну?

Меркель заявила, что Украина героически сражается против российской агрессии. Также она ответила на критику касательно ее политики "умиротворения" Путина. Политик заявила, что дипломатия не является ошибкой лишь потому, что она не увенчалась успехом. Однако, по ее мнению, ошибка все же была допущена.

"Но нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить войну. Можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить эту трагедию? Я продолжаю задавать себе эти вопросы. Большое горе, что это не удалось, но я не могу себя упрекнуть в том, что не пыталась", - добавила Меркель.

Что сказала о Путине?

Меркель объяснила, что на посту канцлера налаживала торговые отношения с Россией, пытаясь таким образом избежать разногласий с Путиным.

"Если у России и Европы не может быть близких отношений, то нужно иметь хотя бы торговые отношения, потому что нельзя полностью игнорировать друг друга", - подчеркнула политик.

При этом она добавила, что отношения после аннексии Крыма в 2014 году значительно ухудшились. Меркель призывает усилить военное сдерживание России, поскольку "это единственный язык, который понимает Путин".