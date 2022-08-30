Шольц поддержал идею Макрона создать новое "европейское политическое сообщество"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание iDnes .

Соответствующее заявление немецкий политик сделал во время своего выступления в Пражском Карловом университете.

Шольц напомнил, что Макрон ранее анонсировал встречу лидеров стран ЕС для создания новой европейской политической группы, которая будет собираться регулярно для переговоров по ситуации в Европе.

"На этом новом форуме мы будем обсуждать один или два раза в год ключевые темы, касающиеся нашего континента в целом, - безопасность, энергетику, климат и связь", - рассказал канцлер Германии.