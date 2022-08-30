Шольц поддержал идею Макрона создать новое "европейское политическое сообщество"

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении создать новое "европейское политическое сообщество".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание iDnes.
Соответствующее заявление немецкий политик сделал во время своего выступления в Пражском Карловом университете.
Шольц напомнил, что Макрон ранее анонсировал встречу лидеров стран ЕС для создания новой европейской политической группы, которая будет собираться регулярно для переговоров по ситуации в Европе.
"На этом новом форуме мы будем обсуждать один или два раза в год ключевые темы, касающиеся нашего континента в целом, - безопасность, энергетику, климат и связь", - рассказал канцлер Германии.
Напомним, ранее Шольц заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от принципа единогласия при принятии решений относительно внешней политики, налогов и санкций.
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