Шольц підтримав ідею Макрона створити нову "європейську політичну спільноту"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання iDnes .

Відповідну заяву німецький політик зробив під час свого виступу в Празькому Карловому університеті.

Шольц нагадав, що Макрон раніше анонсував зустріч лідерів країн ЄС для створення нової європейської політичної групи, яка збиратиметься регулярно для перемовин щодо ситуації в Європі.

"На цьому новому форумі ми обговорюватимемо один чи два рази на рік ключові теми, що стосуються нашого континенту в цілому, - безпеку, енергетику, клімат і зв'язок", - розповів канцлер Німеччини.