RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц підтримав ідею Макрона створити нову "європейську політичну спільноту"

Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав президента Франції Еммануеля Макрона у прагненні створити нову "європейську політичну спільноту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання iDnes.

Відповідну заяву німецький політик зробив під час свого виступу в Празькому Карловому університеті.

Шольц нагадав, що Макрон раніше анонсував зустріч лідерів країн ЄС для створення нової європейської політичної групи, яка збиратиметься регулярно для перемовин щодо ситуації в Європі.

"На цьому новому форумі ми обговорюватимемо один чи два рази на рік ключові теми, що стосуються нашого континенту в цілому, - безпеку, енергетику, клімат і зв'язок", - розповів канцлер Німеччини.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що Євросоюзу необхідно відмовитися від принципу одностайності при схваленні рішень щодо зовнішньої політики, податків і санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель МакронОлаф Шольц