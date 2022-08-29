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Шольц предложил отказаться от единогласности в ЕС при принятии отдельных решений

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Германия, Понедельник 29 августа 2022 16:01
Шольц предложил отказаться от единогласности в ЕС при принятии отдельных решений Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Евросоюзу необходимо отказаться от принципа единогласия при принятии решений по внешней политике, налогам и санкциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца, которое приводит Reuters.

Он подчеркнул, что на фоне будущего расширения в ЕС будет расти разногласие и необходимо перейти к системе "голосования большинством".

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, возрастает с каждым новым государством-членом. Поэтому я предложил постепенный переход к большинству голосов в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика - прекрасно понимая, что это будет иметь последствия и для Германии", - рассказал Шольц.

Также он отметил, что допускает практику голосования большинством во время принятия решений, где "особенно важно, чтобы ЕС выступал единым фронтом". В частности, это касается санкционной политики и вопросов, связанных с правами человека.

Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости пересмотра принципа единогласного принятия важных решений странами-членами Евросоюза.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Германии Анналены Бербок, Евросоюзу нужно принять реформы для того, чтобы подготовится к расширению блока. В частности, необходимо отменить единогласное принятие решений.

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Евросоюз Германия Санкции Олаф Шольц
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