Шольц предложил отказаться от единогласности в ЕС при принятии отдельных решений

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Евросоюзу необходимо отказаться от принципа единогласия при принятии решений по внешней политике, налогам и санкциям.

Он подчеркнул, что на фоне будущего расширения в ЕС будет расти разногласие и необходимо перейти к системе "голосования большинством".

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, возрастает с каждым новым государством-членом. Поэтому я предложил постепенный переход к большинству голосов в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика - прекрасно понимая, что это будет иметь последствия и для Германии", - рассказал Шольц.

Также он отметил, что допускает практику голосования большинством во время принятия решений, где "особенно важно, чтобы ЕС выступал единым фронтом". В частности, это касается санкционной политики и вопросов, связанных с правами человека.