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Шольц поддержал идею Макрона создать новое "европейское политическое сообщество"

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Вторник 30 августа 2022 01:47
Шольц поддержал идею Макрона создать новое "европейское политическое сообщество" Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении создать новое "европейское политическое сообщество".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание iDnes.

Соответствующее заявление немецкий политик сделал во время своего выступления в Пражском Карловом университете.

Шольц напомнил, что Макрон ранее анонсировал встречу лидеров стран ЕС для создания новой европейской политической группы, которая будет собираться регулярно для переговоров по ситуации в Европе.

"На этом новом форуме мы будем обсуждать один или два раза в год ключевые темы, касающиеся нашего континента в целом, - безопасность, энергетику, климат и связь", - рассказал канцлер Германии.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от принципа единогласия при принятии решений относительно внешней политики, налогов и санкций.

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Эммануэль Макрон Олаф Шольц
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