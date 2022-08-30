Шольц підтримав ідею Макрона створити нову "європейську політичну спільноту"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав президента Франції Еммануеля Макрона у прагненні створити нову "європейську політичну спільноту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання iDnes.
Відповідну заяву німецький політик зробив під час свого виступу в Празькому Карловому університеті.
Шольц нагадав, що Макрон раніше анонсував зустріч лідерів країн ЄС для створення нової європейської політичної групи, яка збиратиметься регулярно для перемовин щодо ситуації в Європі.
"На цьому новому форумі ми обговорюватимемо один чи два рази на рік ключові теми, що стосуються нашого континенту в цілому, - безпеку, енергетику, клімат і зв'язок", - розповів канцлер Німеччини.
Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що Євросоюзу необхідно відмовитися від принципу одностайності при схваленні рішень щодо зовнішньої політики, податків і санкцій.
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