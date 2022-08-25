Шольц побывал у украинских бойцов, обучающихся в Германии

В четверг, 25 августа, канцлер Германии Олаф Шольц посетил украинских солдат, проходящих обучение на зенитных самоходных артиллерийских установках Gepard. Он пообещал дальнейшую военную поддержку Украине и сфотографировался рядом с Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Так, Шольц побывал на военном полигоне Путлос в земле Шлезвиг-Гольштейн, где проходят учения украинские военные.

"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Германия оказывает современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", - сказал Шольц.

Шольц также осмотрел один из Gepard и сфотографировался рядом с ним.

Канцлер подтвердил, что Германия будет продолжать поставлять Украине системы тяжелого вооружения - он назвал самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ЗРК "IRIS-Т", способного "осуществлять оборону воздушного пространства целого города".