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Шольц побывал у украинских бойцов, обучающихся в Германии

Новина українською →
Германия, Четверг 25 августа 2022 16:00
Шольц побывал у украинских бойцов, обучающихся в Германии Фото: Шольц сфотографировался рядом с Gepard (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 25 августа, канцлер Германии Олаф Шольц посетил украинских солдат, проходящих обучение на зенитных самоходных артиллерийских установках Gepard. Он пообещал дальнейшую военную поддержку Украине и сфотографировался рядом с Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Так, Шольц побывал на военном полигоне Путлос в земле Шлезвиг-Гольштейн, где проходят учения украинские военные.

"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Германия оказывает современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", - сказал Шольц.

Шольц также осмотрел один из Gepard и сфотографировался рядом с ним.

Канцлер подтвердил, что Германия будет продолжать поставлять Украине системы тяжелого вооружения - он назвал самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ЗРК "IRIS-Т", способного "осуществлять оборону воздушного пространства целого города".

Как сообщалось, Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установок Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113 и тысячу сухпайков.

До этого Германия передала Украине первые три зенитные самоходные установки Gepard. Также ВСУ получили несколько тысяч боеприпасов к ним.

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Германия Олаф Шольц
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