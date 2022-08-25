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Шольц побував у українських бійців, які навчаються у Німеччині

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Німеччина, Четвер 25 серпня 2022 16:00
Шольц побував у українських бійців, які навчаються у Німеччині Фото: Шольц сфотографувався поряд із Gepard (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 25 серпня, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських солдатів, які проходять навчання на зенітних самохідних артилерійських установках Gepard. Він пообіцяв подальшу військову підтримку Україні та сфотографувався поряд з Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Так, Шольц побував на військовому полігоні Путлос у землі Шлезвіг-Гольштейн, де проходять навчання українські військові.

"Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет", - сказав Шольц.

Шольц також оглянув один з Gepard і сфотографувався поряд із ним.

Канцлер підтвердив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні системи важкого озброєння - він назвав самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та ЗРК "IRIS-Т", який здатний "здійснювати оборону повітряного простору цілого міста".

Як повідомлялось, Німеччина передала Україні ще три зенітних самохідних установок Gepard, 11 гусеничних бронетранспортерів М113 і тисячу сухпайків.

До цього Німеччина передала Україні перші три зенітні самохідні установки Gepard. Також ЗСУ отримали декілька тисяч боєприпасів до них.

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Германия Олаф Шольц
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