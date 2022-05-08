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Шольц о победе Украины над Россией: Свобода победит, как и во времена Второй мировой войны

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Воскресенье 08 мая 2022 21:02
Шольц о победе Украины над Россией: Свобода победит, как и во времена Второй мировой войны Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина обязательно выстоит в войне против Российской Федерации. Свобода и безопасность одержат победу, как и во времена Второй мировой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт канцлера Германии Олафа Шольца.

"Украина устоит. Свобода и безопасность победят, так же как и 77 лет назад свобода и безопасность одержали победу над несвободой, насилием и диктатурой. Способствовать этому в меру наших возможностей сегодня означает "никогда больше"! В этом заключается наследство 8 мая", - заявил Шольц.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Украину Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

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