Шольц про перемогу України над Росією: Свобода переможе, як і у часи Другої світової війни

Україна обов’язково вистоїть у війні проти Російської Федерації. Свобода й безпека переможуть, як і у часи Другої світової війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцлера Німеччини Олафа Шольца.

" Україна встоїть. Свобода та безпека переможуть - так само як 77 років тому свобода та безпека здобули перемогу над несвободою, насильством та диктатурою. Сприяти цьому в міру наших можливостей сьогодні означає "ніколи більше"! У цьому полягає спадок 8 травня", - заявив Шольц.