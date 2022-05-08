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Шольц про перемогу України над Росією: Свобода переможе, як і у часи Другої світової війни

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Неділя 08 травня 2022 21:02
Шольц про перемогу України над Росією: Свобода переможе, як і у часи Другої світової війни Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна обов’язково вистоїть у війні проти Російської Федерації. Свобода й безпека переможуть, як і у часи Другої світової війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Україна встоїть. Свобода та безпека переможуть - так само як 77 років тому свобода та безпека здобули перемогу над несвободою, насильством та диктатурою. Сприяти цьому в міру наших можливостей сьогодні означає "ніколи більше"! У цьому полягає спадок 8 травня", - заявив Шольц.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський запросив до України Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

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