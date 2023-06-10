Шольц планує найближчим часом зателефонувати Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує переговорити з російським диктатором Володимиром Путіним вже найближчим часом.
Про це Шольц заявив на з'їзді Німецької протестантської церкви в Нюрнберзі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
На з'їзді канцлер відзначив, що вже говорив з Володимиром Путіним по телефону в минулому та додав, що "планує зробити це знову найближчим часом".
За словами Шольца, під час переговорів, він закликатиме диктатора вивести свої війська з території України.
В перші місяці з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Захід неодноразово намагався вести переговори з російським диктатором. Насамперед голові Кремля телефонували Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон. Проте телефонні дзвінки здебільшого були безрезультатними.
Як відзначив в травні Макрон, він припинив підтримувати контакт з диктатором з осені 2022 року. Водночас в МЗС додали, що діалог може поновитись.
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