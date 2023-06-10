Шольц планирует в ближайшее время позвонить Путину

На съезде канцлер отметил, что уже говорил с Владимиром Путиным по телефону в прошлом и добавил, что "планирует сделать это снова в ближайшее время".

По словам Шольца, во время переговоров он будет призывать диктатора вывести свои войска с территории Украины.

Путин пока что не ожидает разговора с Шольцом

Российский диктатор пока не имеет в планах телефонные переговоры с немецким канцлером.

"Нет. Пока что нет", - заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, был ли запрос на разговор от немецкой стороны и ожидаются ли переговоры в целом.

Переговоры с Путиным

В первые месяцы с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Запад неоднократно пытался вести переговоры с российским диктатором. Прежде всего главе Кремля звонили Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако телефонные звонки в основном были безрезультатными.

Как отметил в мае Макрон, он перестал поддерживать контакт с диктатором с осени 2022 года. В то же время в МИД добавили, что диалог может возобновиться.