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Шольц планирует в ближайшее время позвонить Путину

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует переговорить с российским диктатором Владимиром Путиным уже в ближайшее время.

Об этом Шольц заявил на съезде Немецкой протестантской церкви в Нюрнберге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На съезде канцлер отметил, что уже говорил с Владимиром Путиным по телефону в прошлом и добавил, что "планирует сделать это снова в ближайшее время".

По словам Шольца, во время переговоров он будет призывать диктатора вывести свои войска с территории Украины.

Путин пока что не ожидает разговора с Шольцом

Российский диктатор пока не имеет в планах телефонные переговоры с немецким канцлером.

"Нет. Пока что нет", - заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, был ли запрос на разговор от немецкой стороны и ожидаются ли переговоры в целом.

Переговоры с Путиным

В первые месяцы с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Запад неоднократно пытался вести переговоры с российским диктатором. Прежде всего главе Кремля звонили Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако телефонные звонки в основном были безрезультатными.

Как отметил в мае Макрон, он перестал поддерживать контакт с диктатором с осени 2022 года. В то же время в МИД добавили, что диалог может возобновиться.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеОлаф Шольц