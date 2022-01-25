ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц об отказе поставлять оружие Украине: мы помогаем другими способами

Новина українською →
Берлин, Вторник 25 января 2022 20:45
Шольц об отказе поставлять оружие Украине: мы помогаем другими способами Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал отказ поставлять вооружения Украине. Он заявил, что Берлин помогает другими способами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В последние годы федеральное правительство неоднократно принимало решение не поставлять летальное оружие (Украине - ред.). На это есть причины, которые тоже естественны. Тем не менее мы, конечно, очень много сделали для активной поддержки экономического развития и развития демократии в Украине, в том числе и теми финансовыми ресурсами, которые у нас есть. Также в рамках наших международных обязательств. И мы будем продолжать это делать", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает продление контракта по транзиту газа через Украину. По его словам, Берлин поддерживает украинские экономические перспективы, в том числе по водороду, возобновляемым источникам энергии и другим направлениям.

"Поэтому Украина видит, что они могут положиться на Германию", - добавил немецкий канцлер.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Украине вооружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Германия Олаф Шольц
NEWS
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне