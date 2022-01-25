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Шольц про відмову постачати зброю Україні: ми допомагаємо іншими способами

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Берлін, Вівторок 25 січня 2022 20:45
Шольц про відмову постачати зброю Україні: ми допомагаємо іншими способами Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував відмову постачати озброєння Україні. Він заявив, що Берлін допомагає іншими способами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Шольца в ході пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"В останні роки федеральний уряд неодноразово приймав рішення не поставляти летальну зброю (Україні - ред.). На це є причини, які теж природні. Проте ми, звичайно, дуже багато зробили для активної підтримки економічного розвитку і розвитку демократії в Україні, в тому числі і тими фінансовими ресурсами, які у нас є. Також в рамках наших міжнародних зобов'язань. І ми будемо продовжувати це робити", - сказав Шольц.

Канцлер підкреслив, що Німеччина підтримує продовження контракту з транзиту газу через Україну. За його словами, Берлін підтримує українські економічні перспективи, в тому числі за воднем, поновлюваними джерелами енергії та іншими напрямками.

"Тому Україна бачить, що вони можуть покластися на Німеччину", - додав німецький канцлер.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що Німеччина не планує постачати Україні озброєння.

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