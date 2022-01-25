Шольц про відмову постачати зброю Україні: ми допомагаємо іншими способами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Шольца в ході пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"В останні роки федеральний уряд неодноразово приймав рішення не поставляти летальну зброю (Україні - ред.). На це є причини, які теж природні. Проте ми, звичайно, дуже багато зробили для активної підтримки економічного розвитку і розвитку демократії в Україні, в тому числі і тими фінансовими ресурсами, які у нас є. Також в рамках наших міжнародних зобов'язань. І ми будемо продовжувати це робити", - сказав Шольц.

Канцлер підкреслив, що Німеччина підтримує продовження контракту з транзиту газу через Україну. За його словами, Берлін підтримує українські економічні перспективи, в тому числі за воднем, поновлюваними джерелами енергії та іншими напрямками.

"Тому Україна бачить, що вони можуть покластися на Німеччину", - додав німецький канцлер.