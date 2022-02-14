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Шольц объявил о выделении новых кредитов для Украины

Автор: Артем Горовенко

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о выделении новых кредитов для Украины. Один из них - на сумму 150 млн евро - это быстрая выплата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Я могу объявить скорую выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита. И могу объявить новый несвязанный кредит", - заявил Шольц.

Отметим, сегодня Зеленский предложил Германии стать гарантом транзита газа через Украину и начать стратегический диалог в энергетической сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что США выделят макрофинансовую помощь для Украины. Об этом стало известно по итогам разговора министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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Владимир ЗеленскийОлаф Шольц