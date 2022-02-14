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Шольц оголосив про виділення нових кредитів для України

Автор: Артем Горовенко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про виділення нових кредитів для України. Один з них - на суму 150 млн євро - це швидка виплата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Я можу оголосити швидку виплату 150 млн євро з поточного незв'язаного фінансового кредиту. І можу оголосити новий незв'язаний кредит", - заявив Шольц.

Зазначимо, сьогодні Зеленський запропонував Німеччині стати гарантом транзиту газу через Україну та розпочати стратегічний діалог в енергетичній сфері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США нададуть макрофінансову допомогу для України. Про це стало відомо за підсумками розмови міністра закордонних справ Дмитра Кулеби із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

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Володимир ЗеленськийОлаф Шольц