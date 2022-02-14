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Кулеба снова поговорил с Блинкеном: США выделят макрофин для Украины

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 15:31
Кулеба снова поговорил с Блинкеном: США выделят макрофин для Украины Фото: Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (коллаж РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел очередной телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы он поблагодарил за решение выделить макрофинансовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского министра.

"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ", - отметил Кулеба.

По его словам, Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые страны начали отзывать своих представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине.

По данным Reuters, своих представителей из СММ на Донбассе отзывают США. The Guardian, в свою очередь, писало о британских сотрудниках.

Накануне на фоне угрозы вторжения России созвонились президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.

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Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен Вторжение России в Украину
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