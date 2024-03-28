Шольц: Німеччина не відправлятиме Україні ні Taurus, ні військових

Як відзначив Шольц, як глава уряду, він бере на себе відповідальність за питання війни й миру, а також безпеки у Європі.

"Це також стосується питання Taurus. Окрім потужної підтримки України, для мене залишається важливим одне: ми зробимо все можливе, щоб війна не розгорнулася – тобто війна між Росією та НАТО", - заявив канцлер.

Він додав, що Німеччина не відправлятиме своїх військовослужбовців до України та зауважив, що Берлін ретельно зважує кожну поставку зброї Києву.

Шольц відзначив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, у зв'язку з чим російському диктатору Володимиру Путіну не варто розраховувати на послаблення допомоги Києву.

Taurus для України

Ще торік Україна попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні вражати ціль на відстані 500 кілометрів. Втім, Берлін уникає цього питання, а особисто Шольц виступає проти через те, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.

У тому ж числі канцлер заявляв, що неправильне використання ракет може призвести до удару по одній із цілей у Москві.

Тим часом лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай вважає, що Шольц зрештою погодиться на постачання крилатих ракет.