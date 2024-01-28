Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу України, щоб мир настав швидше

Німеччина у 2024 році витратить більше 7 млрд євро (7,6 млрд доларів) на допомогу Україні. Європейські союзники повинні посилити свою підтримку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує Tagesspiegel .

Як відзначив канцлер, якщо послання російському диктатору Володимиру Путіну полягатиме в тому, що Захід стоятиме разом у підтримці України й не відступить, "тоді мир стане можливим раніше, ніж ми думаємо сьогодні".

Зокрема він додав, що в поточному році Німеччина витратить на допомогу Україні більше 7 млрд євро. За його словами, неприйнятним є те, що Берлін наразі надає Києву більше половини від загальної військової допомоги усіх європейських країн.

Допомога Німеччини

Німеччина є одним із головних союзників України у протистоянні російські агресії. Берлін надає не лише політичну й фінансову підтримку, але й військову. З початку повномасштабної війни Німеччина надала кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

За словами генерального інспектора збройних сил Німеччини Карстена Бройєра очікується, що в 2024 році, Берлін також надасть Україні близько 200 тисяч снарядів.

Тим часом Київ запросив у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. При цьому канцлер виступив проти такої ідеї. Попри усе, компанія Taurus Systems GmbH, зі свого боку, готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.