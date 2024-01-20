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Виробник Taurus готовий швидко поповнити запаси Німеччини у разі поставок ракет Україні

Німеччина, Субота 20 січня 2024 19:49
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Виробник Taurus готовий швидко поповнити запаси Німеччини у разі поставок ракет Україні Фото: Виробник Taurus готовий швидко поповнити запаси Німеччини (mbda-deutschland)
Автор: Каріна Левицька

Німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Taurus Systems Йоахіма Кнопфа у Twitter.

Кнопф зауважив, що швидке поповнення німецьких запасів ракет Taurus не є проблемою.

"Ми можемо в найкоротші терміни розпочати нове виробництво Taurus, інтеграцію платформи та доопрацювання наявних ракет. Передумовою для цього є замовлення від клієнта", - зазначив він.

Таким чином Кнопф відповів на заяву депутата Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Німеччини Йоганнеса Арльта, який сказав, що наразі Німеччина не має можливості наростити виробництво Taurus для поповнення запасів своєї армії.

Тому, як він вважає, поставка Taurus Україні є ризикованою.

Taurus для України

Нагадаємо, що Україна ще з минулого року просить Німеччину передати ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Це необхідно для атак по об'єктах у тилу російських окупантів.

При цьому Німеччина відмовляється від такої передачі. Постачання не підтримує канцлер Олаф Шольц, оскільки боїться "можливих ударів по території РФ".

Нещодавно заклик про передачу ракет Taurus Україні винесли на розгляд Бундестагу. У німецькому парламенті не підтримали ініціативу.

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