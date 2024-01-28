Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине, чтобы мир наступил быстрее

Германия в 2024 году потратит более 7 млрд евро (7,6 млрд долларов) на помощь Украине. Европейские союзники должны усилить поддержку Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует Tagesspiegel .

Как отметил канцлер, если послание российскому диктатору Владимиру Путину будет заключаться в том, что Запад будет стоять вместе в поддержке Украины и не отступит, "тогда мир станет возможным раньше, чем мы думаем сегодня".

В частности он добавил, что в текущем году Германия потратит на помощь Украине более 7 млрд евро. По его словам, неприемлемым является то, что Берлин сейчас предоставляет Киеву более половины от общей военной помощи всех европейских стран.

Помощь Германии

Германия является одним из главных союзников Украины в противостоянии российской агрессии. Берлин оказывает не только политическую и финансовую поддержку, но и военную. С начала полномасштабной войны Германия предоставила несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

По словам генерального инспектора вооруженных сил Германии Карстена Бройера ожидается, что в 2024 году Берлин также предоставит Украине около 200 тысяч снарядов.

Тем временем Киев запросил у Германии дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. При этом канцлер выступил против такой идеи. Несмотря на это, компания Taurus Systems GmbH, со своей стороны, готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Германии в случае поставки их Украине.