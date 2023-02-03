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Шольц назвав війну в Україні давно задуманим планом щодо розширення Росії

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Для президента РФ Володимира Путіна переговори між Києвом та Брюсселем були лише "приводом для давно задуманого плану силового розширення території Росії",

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

НАТО є оборонним союзом, а у зв'язку з російським вторгненням в Україну "не потрібно вдавати, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом", підкреслив канцлер ФРН.

Він зазначив, що Німеччина докладатиме всіх зусиль, щоб уникнути ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО.

"Війна між НАТО та Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не сталося", - сказав Шольц.

Раніше Шольц пообіцяв повернутися до економічного співробітництва з Москвою, якщо війна в Україні закінчиться.

Також канцлер Німеччини зазначив, що президент РФ Володимир Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України та ведення війни, мету якої неодноразово розкривав під час їх переговорів.

Також Шольц наголошує, що попри це, планує й надалі продовжувати діалог із Путіним.

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Олаф ШольцНАТО