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Шольц назвал условие визита в Украину

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условия своего визита в Украину. По его словам, ехать в Киев нужно тогда, когда есть вещи, которые важно обсудить на месте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера для издания T-online.

Шольц поприветствовал "разъяснительную беседу" между президентами Украины и Германии Владимиром Зеленский и Франк-Вальтерером Штайнмайером. Также он отметил приезд главы Бундестага Бербель Бас и главы немецкого МИД Анналены Бербок.

Отвечая на вопрос, почему он до сих пор не посетил Украину, Шольц добавил, что приедет в Киев, когда это будет необходимо.

"Политически ответственный человек должен ехать в Киев прежде всего тогда, когда есть конкретные вещи, которые необходимо обсудить на месте. Наша поддержка Украины остается сильной в любом случае", - заявил канцлер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам Штайнмайера, он предполагает личную встречу с Зеленским, однако в ближайшее время он не планирует посещать Украину.

Также недавно в Киев прибыла глава немецкого Бундестага. Бас приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны в Европе. Вслед за ней в Украину прибыла Анналена Бербок. Во время визита она побывала в Буче.

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