Шольц назвав умову візиту в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умови свого візиту до України. За його словами, їхати до Києва потрібно тоді, коли є речі, які важливо обговорити на місці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю канцлера для видання T-online .

Шольц привітав "роз'яснювальну бесіду" між президентами України й Німеччини Володимиром Зеленський й Франк-Вальтерером Штайнмаєром. Також він відзначив приїзд голови Бундестагу Бербель Бас й голови німецького МЗС Анналени Бербок.

Відповідаючи на питання, чому він досі не завітав до України, Шольц відзначив, що приїде до Києва, коли це буде необхідним.

"Політично відповідальна людина має їхати до Києва насамперед тоді, коли є конкретні речі, які необхідно обговорити на місці. Наша підтримка України залишається сильною у будь-якому разі", - заявив канцлер.