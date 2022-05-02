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Шольц назвал условие для снятия с России санкций

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные против России санкции, за развязанную войну в Украине, не будут сняты до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом. Он добавил, что украинское правительство само решает, какой следует заключить мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шольца телеканалу CDF.

"Без заключения мирного соглашения с Украиной мы не снимем (с России - ред.) санкции", - сказал Шольц.

По его словам, Владимир Путин просчитался, надеясь получить территории Украины, объявить о прекращении боевых действий и увидеть, как западные страны отменят санкции.

"Он (Путин - ред.) не продумал всю свою операцию в Украине до конца. Он не думал, что Украина будет так сопротивляться. Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной, а он не добьется этого продиктованным миром", - добавил немецкий канцлер.

Напомним, послы ЕС завтра получат проект шестого пакета санкций против России. При этом под вопросом остается нефтяное эмбарго.

По данным телеканала ZDF, в Евросоюзе не осталось стран, выступающих против эмбарго на российскую нефть.

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ГерманияСанкции против РоссииВойна в УкраинеОлаф Шольц