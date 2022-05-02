Шольц назвал условие для снятия с России санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные против России санкции, за развязанную войну в Украине , не будут сняты до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом. Он добавил, что украинское правительство само решает, какой следует заключить мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шольца телеканалу CDF .

"Без заключения мирного соглашения с Украиной мы не снимем (с России - ред.) санкции", - сказал Шольц.

По его словам, Владимир Путин просчитался, надеясь получить территории Украины, объявить о прекращении боевых действий и увидеть, как западные страны отменят санкции.

"Он (Путин - ред.) не продумал всю свою операцию в Украине до конца. Он не думал, что Украина будет так сопротивляться. Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной, а он не добьется этого продиктованным миром", - добавил немецкий канцлер.