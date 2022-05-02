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Шольц назвав умову для зняття з Росії санкцій

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що введені проти Росії санкції, за розв'язану війну в Україні, не будуть зняті до тих пір, поки Москва не досягне мирної угоди з Києвом. Він додав, що український уряд сам вирішує, який слід укласти мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шольца телеканалу CDF.

"Без укладення мирної угоди з Україною ми не знімемо (з Росії - ред.) санкції", - сказав Шольц.

За його словами, Володимир Путін прорахувався, сподіваючись отримати території України, оголосити про припинення бойових дій і побачити, як західні країни скасують санкції.

"Він (Путін - ред.) не продумав всю свою операцію в Україні до кінця. Він не думав, що Україна буде так чинити опір. Ми не знімемо санкції, поки він не домовиться з Україною, а він не доб'ється цього продиктованим світом", - додав німецький канцлер.

Нагадавши, посли ЄС завтра отримають проєкт шостого пакета санкцій проти Росії. При цьому під питанням залишається нафтове ембарго.

За даними телеканалу ZDF, в Євросоюзі не залишилося країн, які виступають проти ембарго на російську нафту.

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ГерманияСанкції проти РосіїВійна в УкраїніОлаф Шольц