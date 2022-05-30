UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц назвал сроки введения нефтяного эмбарго против РФ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии считают, что страны Евросоюза достигнут консенсуса по нефтяному эмбарго против России. Это вероятнее всего произойдет на следующем саммите ЕС.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Более вероятно, что соглашение (по шестому пакету санкций - ред.) будет достигнуто на следующем саммите в июне", - заявил глава немецкого правительства.

Также он отметил, что консенсус по нефтяному эмбарго, главному спорному пункту в шестом пакете санкций ЕС, будет достигнута в любом случае.

Стоит заметить, что саммит ЕС пройдет 25-26 июня. На нем планируют рассмотреть предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Напомним, ранее стало известно, что послы стран Европейского союза сегодня, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по шестому пакету санкций против России.

Также мы писали, что, по мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, страны-члены ЕС, вероятно, не достигнут полного соглашения по новым санкциям против России. В частности, по нефтяному эмбарго.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияГерманияСаммит ЕССанкции против РоссииОлаф Шольц