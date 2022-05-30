Шольц назвал сроки введения нефтяного эмбарго против РФ

"Более вероятно, что соглашение (по шестому пакету санкций - ред.) будет достигнуто на следующем саммите в июне", - заявил глава немецкого правительства.

Также он отметил, что консенсус по нефтяному эмбарго, главному спорному пункту в шестом пакете санкций ЕС, будет достигнута в любом случае.

Стоит заметить, что саммит ЕС пройдет 25-26 июня. На нем планируют рассмотреть предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.