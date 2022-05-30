Шольц назвав терміни запровадження нафтового ембарго проти РФ

"Більш вірогідно, що угода (по шостому пакету санкцій - ред.) буде досягнута на наступному саміті в червні", - заявив глава німецького уряду.

Також він зазначив, що консенсусу щодо нафтового ембарго, головного спірного пункту в шостому пакеті санкцій ЄС, буде досягнуто у будь-якому випадку.

Варто зауважити, що саміт ЄС відбудеться 25-26 червня. На ньому планують розглянути надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.