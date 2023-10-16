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Шольц може відвідати Ізраїль, - Bild

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може найближчими днями відвідати Ізраїль, який бореться з терористами ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Повідомляється, що візит може відбутися у найближчі кілька днів. Можливо, він пройде вже завтра, 17 жовтня.

Зазначимо, що Ізраїль вже відвідувала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 13 жовтня. Там вона зустрілася з представниками уряду та родичами викрадених цивільних осіб.

Нагадаємо, що серед убитих і викрадених терористами ХАМАС є й громадяни Німеччини, звільненню яких федеральний уряд приділяє особливу увагу.

Зазначимо, що США, Британія, Німеччина, Франція та Італія оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою "непохитну та єдину" підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Додамо, що Шольц також проводив телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху на тлі нападу бойовиків ХАМАС.

До того ж, Німеччина дозволила ЦАХАЛ використовувати два ударні дрони Heron TP для завдання ударів по угруповання ХАМАС.

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ІзраїльОлаф Шольц