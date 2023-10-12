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Німеччина дозволила Ізраїлю застосовувати ударні дрони Heron проти бойовиків ХАМАС

Четвер 12 жовтня 2023 02:31
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Німеччина дозволила Ізраїлю застосовувати ударні дрони Heron проти бойовиків ХАМАС Фото: Німеччина дозволила Ізраїлю застосовувати ударні дрони Heron (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Німеччина дозволила армії Ізраїлю використовувати два ударні безпілотники Heron TP для завдання ударів по бойовикам угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше Німеччина орендувала п'ять таких дронів ізраїльського виробника зброї IAI, причому два з них все ще знаходяться в Ізраїлі для навчання групи пілотів.

За даними видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу схвалив прохання Ізраїлю про використання дронів. Після ударів бойовиків ХАМАС 16 німецьких пілотів, які проходили навчання пілотуванню безпілотників, повернулися додому.

Джерело в міністерстві оборони Німеччини також наголосило, що Ізраїль надіслав запит на передачу бронежилетів, медичного обладнання, а також на лікування поранених у німецьких лікарнях.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАС Ізраїль дрони
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