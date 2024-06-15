Шольц: миру не можна досягнути без Росії, але саме вона продовжує війну

Російська Федерація могла б завершити війну вже сьогодні або в будь-який момент. Однак РФ відмовилась від цього.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на саміти миру у Швейцарії.

За його словами, говорити про досягнення миру в Україні без участі Росії не можна. Однак попри все Росія продовжує вести свою війну.

"Це правда, що миру в Україні не можна досягнути без залучення Росії. Але давайте не забувати, що поки ми говоримо, Росія продовжує вести свою війну. Ми всі знаємо, що Росія могла б завершити війну сьогодні або в будь-який момент, припинивши атаки та вивівши війська", - сказав Шольц.

Шольц зауважив, що наразі Росія відмовилася від колективного заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права.

"Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру, просто легитимізує захоплення Росією української землі і приведе до нового "замороженого конфлікту", - сказав канцлер.

Саміт миру у Швейцарії

Цими вихідними у Швейцарії проходить перший саміт миру у якому беруть участь близько 100 країн та міжнародних організацій. Однак Росія не представлена на саміті.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Росію не запросили на перший саміт миру, адже країна-агресор не зацікавлена в мирі. Раніше керівник Офісу Андрій Єрмак розповів, що Україна готова представити Росії мирний план, але це станеться за підсумками саміту миру.

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