Шольц: мира нельзя добиться без России, но именно она продолжает войну

Российская Федерация могла бы завершить войну уже сегодня или в любой момент. Однако РФ отказалась от этого.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на саммиты мира в Швейцарии.

По его словам, говорить о достижении мира в Украине без участия России нельзя. Однако, несмотря ни на что, Россия продолжает вести свою войну.

"Это правда, что мир в Украине нельзя достичь без привлечения России. Но давайте не забывать, что пока мы говорим, Россия продолжает вести свою войну. Мы все знаем, что Россия могла бы завершить войну сегодня или в любой момент, прекратив атаки и выведя войска", - сказал Шольц.

Шольц отметил, что Россия отказалась от коллективного призыва к миру на основе устава ООН и международного права.

"Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и длительному миру просто легитимизирует захват Россией украинской земли и приведет к новому "замороженному конфликту", - сказал канцлер.

Саммит мира в Швейцарии

В эти выходные в Швейцарии проходит первый саммит мира, в котором принимают участие около 100 стран и международных организаций. Однако Россия не представлена на саммите.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Россию не пригласили на первый саммит мира, ведь страна-агрессор не заинтересована в мире. Ранее руководитель Офиса Андрей Ермак рассказал, что Украина готова представить России мирный план, но это произойдет по итогам саммита.

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