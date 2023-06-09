Шольц, Макрон та Дуда у Парижі обговорять гарантії безпеки України, - Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда 12 червня вирушать до Парижа для переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що зустріч за вечерею буде присвячена прагненню України до членства в НАТО та гарантій безпеки від союзників напередодні саміту НАТО у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як зазначає видання, минулого тижня Макрон закликав надати Україні "надійні, конкретні та відчутні" гарантії безпеки та заявив, що Україні слід запропонувати "шлях до членства в НАТО".

Однак Шольц зробив обережнішу заяву, сказавши, що увага має бути зосереджена не на членстві, а на тому, як окремі країни можуть підтримати Україну.

Польща неодноразово закликала надати Україні надійні гарантії безпеки. У вівторок Дуда зустрівся з кількома лідерами членів НАТО у Східній Європі, щоб обговорити війну та прохання України щодо вступу до Альянсу.

Politico стверджує, що сьогодні існує широке розуміння того, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, доки вона все ще перебуває у стані війни з Росією. При цьому, члени НАТО розходяться в думках щодо того, як вони мають реагувати на нинішнє прагнення України до членства.

На думку анонімного французького дипломата, членам НАТО необхідно надіслати сильний сигнал Росії у той момент, коли Україна переходить у контрнаступ.

"Якщо ми не знайдемо рішення, яке задовольнить усіх, є ризик, що ми не прийдемо... до єдиної заяви, і це, очевидно, буде найбільшим подарунком, який би ми могли зробити Росії", - сказав анонімний дипломат.

Гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський перед липневим самітом НАТО заявив, що Україна потребує гарантій безпеки від Заходу, які зафіксують на папері.

"Якщо ми поки що не в НАТО, нам це потрібно на папері. Навіщо? Щоб через півроку чи через рік ніхто з лідерів не почав говорити, що його суспільство втомлюється та економіка втомлюється, тому вони не можуть давати нам відповідні обсяги", - сказав він. .

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главами МЗС в Осло 1 червня заявив, що країни НАТО поки не визначилися з гарантіями безпеки для України. За його словами, альянс зосереджується на допомозі для закінчення війни.

Він наголосив, що безпека України має бути гарантована після завершення війни. Проте союзники НАТО все ще не дійшли згоди щодо деталей у цьому питанні.