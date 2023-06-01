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В НАТО ще не визначилися з гарантіями безпеки для України, - Столтенберг

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Осло, Четвер 01 червня 2023 15:51
В НАТО ще не визначилися з гарантіями безпеки для України, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни НАТО поки не визначилися з гарантіями безпеки для України. Альянс зосереджується на допомозі для закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга після зустрічі з главами МЗС в Осло.

Він наголосив, що безпеки України повинна бути гарантована після завершення війни. Проте союзники НАТО все ще не дійшли згоди щодо деталей у цьому питанні.

"Нам потрібно переконатися, що історія не повториться, щоб ця модель російської агресії проти України дійсно припинилася. Тому ми повинні мати рамки для забезпечення гарантій безпеки України після закінчення війни", - сказав Столтенберг.

За його словами, поки є питання щодо того, як працюватимуть будь-які зобов’язання перед Україною.

Гарантії безпеки для України

Україна неодноразово наголошувала, що готова приєднатися до НАТО, але, як заявляв президент Володимир Зеленський, це не станеться до закінчення війни. Водночас глава держави закликає альянс надати Україні чіткий план щодо вступу та гарантії безпеки.

В НАТО поки не поспішають з обіцянками щодо гарантій безпеки, але члени альянсу та генсек наголошують на "відкритих дверях" для України. За даними західних ЗМІ, НАТО обговорює декілька "механізмів безпеки".

Детальніше про те, що Україна хоче отримати на літньому саміті НАТО та чого чекати від альянсу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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