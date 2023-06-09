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Шольц, Макрон и Дуда в Париже обсудят гарантии безопасности Украины, - Politico

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Париж, Пятница 09 июня 2023 10:14
Шольц, Макрон и Дуда в Париже обсудят гарантии безопасности Украины, - Politico Фото: Лидеры Франции, Германии и Польши обсудят гарантии Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, на прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине "надежные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить "путь к членству в НАТО".

Однако Шольц сделал более осторожное заявление, сказав, что внимание должно быть сосредоточено не на членстве, а на том, как отдельные страны могут поддержать Украину.

Польша неоднократно призывала предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну и просьбу Украины о вступлении в Альянс.

Politico утверждает, что сегодня существует широкое понимание того, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока она все еще находится в состоянии войны с Россией. При этом члены НАТО расходятся во мнениях относительно того, как они должны реагировать на нынешнее стремление Украины к членству.

По мнению анонимного французского дипломата, членам НАТО необходимо послать сильный сигнал России в тот момент, когда Украина переходит в контрнаступление.

"Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, есть риск, что мы не придем… к единому заявлению, и это, очевидно, будет самым большим подарком, который мы могли бы сделать России", - сказал анонимный дипломат.

Гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский перед июльским саммитом НАТО заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге.

"Если мы пока не в НАТО, нам это нужно на бумаге. Зачем? Чтобы через полгода или через год никто из лидеров не начал говорить, что его общество устает и экономика устает, поэтому они не могут давать нам соответствующие объемы", - сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главами МИД в Осло 1 июня заявил, что страны НАТО пока не определились с гарантиями безопасности для Украины. По его словам, альянс сосредотачивается на помощи для окончания войны.

Он подчеркнул, что безопасность Украины должна быть гарантирована после завершения войны. Однако союзники НАТО все еще не пришли к согласию по деталям в этом вопросе.

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