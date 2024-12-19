Шольц і Трамп погодилися, що потрібно знайти шлях до справедливого миру в Україні

Трамп хоче завершення війни

Нагадаємо, Дональд Трамп уже неодноразово наголошував, що війну Росії проти України необхідно завершити. Для цього він хоче контактувати як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також, як нещодавно заявляв Трамп, глава української держави вже готовий до миру і може укласти угоду для припинення війни.

За даними Reuters, уже на початку січня Київ може відвідати Кіт Келлог, якого обраний президент США номінував на посаду спецпредставника по Україні. Такий візит уже підтвердив Зеленський.

Журналісти також з'ясували, що Келлог поки що не планує їхати до Москви. Він обмежиться візитами до європейських столиць.

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